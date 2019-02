Quakenbrück. Ein Offensivspezialist war er nie, Druck auf Angreifer produziert er dennoch reichlich: Ludger Engelmann, Tischtennisspieler aus Quakenbrück, zählte zwar bei den Deutschen Meisterschaften 2018 schon zu den Senioren 60, spielt aber für den BV Essen noch immer hochklassig – und fegt so manchen jüngeren Kontrahenten von der Platte. Vor wenigen Monaten trat er bei einem außergewöhnlichen Event in Löningen gegen den Paralympics-Silbermedaillengewinner Thomas Schmidberger an.

Fußball war lange sein Leben - kein Wunder, war der doch in seinem Stammverein Sportfreunde Sevelten, zu dem sich der 1958 geborene Cloppenburger hingezogen fühlte, die beliebteste Sportart. „Ich habe in der D-Jugend angefangen, alle Jahrgänge durchlaufen.“ Er erinnert sich, vor dem Sprung in die A-Jugend zu Beginn der 1970er Jahre bereits in der B-Jugend-Leistungsklasse mit dem SF-Team Meister geworden zu sein: „Das war für uns in Sevelten schon was Besonderes.“

Vom Lederball zur Zelluloidkugel

Noch als 30-Jähriger jagte Ludger Engelmann dem runden Leder nach; parallel faszinierte ihn da längst die weiße Zelluloidkugel, wenn auch mit bescheideneren Ansprüchen: „Wir mussten ja ganz unten anfangen.“ Mit jedem Aufstieg aber kamen stärkere Gegner: Aus Barßel, Cloppenburg, Molbergen, später Damme und Dinklage.

1990 dann der Umzug mit seiner Familie nach Quakenbrück, im Jahr 2000 der Bau des Eigenheimes an der Gartenstraße, der Beitritt zum Bezirksligisten Quakenbrücker SC 99: Es war eine turbulente Zeit für den tischtennissportlich betrachtet „Spätberufenen“, der sich schon 2002 mit Martin Hackmann dem BV Essen anschloss. „Wir hatten viel Ehrgeiz“, ist seine Erklärung für den Wechsel zum aufstrebenden Nachbarklub. Ohne Niederlage marschierte das BVE-Team durch die Bezirksklasse, arbeitete sich ein Jahr später in die Bezirksoberliga vor, wo es – mit kurzzeitigem Abstieg in die Bezirksliga – durchgehend bis heute spielt.

Meine Spielweise kennt man bis Oldenburg und Osnabrück. Ludger Engelmann

Sein 40-jähriges Berufsjubiläum bei der Barmer hat Ludger Engelmann ebenso hinter sich wie zahlreiche sportliche Erfolge: Dreimal Kreispokalsieger mit dem BVE, fünfmal Kreismeister bei den Senioren ab 50 Jahre, 2017 und 2018 Bezirkssieger, im Anschluss Dritter bei den Niedersachsenmeisterschaften – Ludger Engelmann bringt mit seinem stoischen Defensivstil viele Gegenspieler zur Verzweiflung. „Ich brauch‘ nicht viel Platz hinter der Platte. Mehr als zwei Meter hatten wir früher in den engen Trainingsräumen auch gar nicht. Da ging nur Rückhand“, lacht er. „Meine Spielweise kennt man bis Oldenburg und Osnabrück“.

Seit Mai 2018 kennt man die auch in Bayern und anderen Bundesländern: Bei der Deutschen Meisterschaft der Senioren 60 in Dillingen kämpfte er beachtlich, aber mit viel Pech, wurde laut Presse sogar zur „tragischen Figur der Titelkämpfe“, weil er in der Gruppenphase mit 2:1 Spielen und 7:5 Sätzen hauchdünn gegen zwei starke Konkurrenten ausschied.

Ein Highlight und eine besondere Auszeichnung war kürzlich der Schaukampf gegen den Weltklasse-Rollstuhltischtennisspieler Thomas Schmidberger bei der Veranstaltung „Alle an einem Tisch“ vor über 200 Zuschauern und viel Prominenz in Löningen. 8:11 nach 8:8, 5:11, 5:11 holte er gegen den Vizeweltmeister heraus, der Engelmanns gefürchtete Rückhandbälle eiskalt eliminierte. Hätte der Routinier dem 27-jährigen Weltklassemann gern einen Satz abgenommen? „Genau das hatte ich gehofft“, kommt es wie aus der Pistole geschossen.