Nortrup. Der VR-Hall-Cup hat einen neuen Turniersieger. Der Sportverein Gehrde setzte sich in der Vorrunde mit fünf von fünf gewonnen Spielen durch und gewann im Endspiel gegen Nortrup.

Wer das Turnier um den VR-Cup kennt, weiß, dass es für besondere Überraschungen offen ist. Der eigentliche Favorit war, wenn man die Leistungen vom Fortuna Cups betrachtet, der FC Talge, der dort eine Glanzleistung in der Vorrunde ablieferte. Aber bereits nach dem ersten Spiel in der Vorrunde gegen Elsten musste das Team eine bittere 7:3-Niederlage einstecken. Auch dem bekannten Talger Fan Club war da bereits klargeworden, dass es bei dieser Turnierauflage schwierig werden könnte.



Am Ende setzte sich in der Vorrunde der Gruppe A der SV Gehrde durch, direkt und punktgleich gefolgt vom SV Nortrup mit jeweils drei gewonnen Spielen und einem Remis. Der TuS Badbergen zeigte eine solide Leistung und erzielte Platz 3. Auf Platz 4 fand sich Fortuna Eggermühlen wieder. Das Schlusslicht in der Gruppe A war der noch frisch gegründete Verein SW Quakenbrück, der bereits zum dritten Mal dabei war.

Favorit scheidet aus

In der Gruppe B ging der Bippener SC als eigentlicher Favorit in die Spiele, der zugleich auch Titelverteidiger war. Mit am Ende aber nur zwei gewonnen Spielen gegen Berge und Talge belegte das Team aber nur Platz drei. Berge setzte sich ebenfalls nur gegen Talge durch und erreichte am Ende Platz 4. Die stärkste Leistung zeigte in der Gruppe B das Team aus Elsten, das jedes Spiel in der Vorrunde für sich entschied. Der Sportverein aus Kettenkamp erreichte den zweiten Platz mit drei gewonnen Spielen.



Damit waren die Halbfinalteilnehmer bestimmt. Die erste Runde bestritten Gehrde und Kettenkamp. Beide Teams zeigten eine starke defensive Leistung und somit ging das Spiel vorerst auch nur 0:0 aus. Das folgende Neun-Meter-Schießen entschied Gehrde mit 1:0 für sich entscheiden, und landete somit nur knapp im Endspiel.



Gastgeber im Finale

Eine kleine Überraschung für die rund 400 Zuschauer war, dass der Gastgeber selbst das Halbfinale erreichte und gegen Elsten antreten musste. In der siebten Spielminute gingen die Elstener mit einem 1:0-Stand in Führung, doch die Nortruper gaben nicht auf und zeigten großen Kampfgeist. Somit erzielten sie drei Minuten später Robin Papenjohann den Ausgleichstreffer. Als auf der Uhr die letzte Minute lief, hatte Elsten das reguläre Spiel gefühlt bereits abgeschrieben und war gedanklich schon im Neun-Meter-Schießen. Dies war das Glück für Nortrup und zwei Sekunden vor Schluss schoss Dennis Boschmann mit einer Vorlage von Jonas Welp das eigene Team ins Finale.

Während sich im Spiel um den dritten Spiel das Team aus Elsten mit 5:4 durchsetzte, brach Nortrup im Endspiel ein wenig zusammen. Die Gehrder, die in der regionalen Kreisklasse ebenfalls weit oben mitspielen, zeigten Kampfgeist und übten großen Druck gegen die Defensive der Nortruper aus. Schwierigkeiten hatten sie jedoch gegen Keeper Andre Barkowski, der auch Keeper des Turniers wurde. Dennoch traf Jonas Barkhau für Gehrde zum 1:0 und in der letzten Minute setze Martin von Drehle noch einen drauf. Der Endstand war somit 2:0 für das Gehrder Team, das in der Geschichte des VR-Hall-Cups zum ersten Mal Turniersieger wurde.

Torschützenkönige wurden Dennis Boschmann, Jan Klosterman (Elsten) und Claudius Kusema (Elsten), die jeweils fünf Tore von den 78 insgesamt geschossenen Toren erzielten. Im Stechen setzte sich Jan Klostermann durch.