Eigentlich bildet die Sportlerehrung des Landkreises im Januar in Meppen oder Sögel traditionell den Auftakt für die Sportlerwahl im Emsland. Doch sie findet wie im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Weil der Zeitraum bis zur Sport-Wirtschaftsgala am 17. Mai in Werlte zu kurz ist, werden die Nominierten bereits jetzt öffentlich bekanntgegeben. Es gibt drei Kategorien (Nachwuchssportler, Mannschaft und Persönlichkeit). Pro Kategorie sind drei Sportlerinnen und Sportler nominiert. Im Rahmen der Sport-Wirtschaftsgala erhalten die Sieger ihre Sport-Oscars. So läuft die Wahl.