Klare Nummer eins im Emsland Wiebke Fritz vom VfL Lingen: Citylauf-Königin und Marathon-Rekordlerin Von Dieter Kremer | 11.10.2023, 15:34 Uhr Beim Papenburger Citylauf (unser Foto) startete Wiebke Fritz ihre Siegesserie. Foto: Hermann-Josef Meyer

Sie hat in diesem Jahr alle großen Cityläufe im Emsland gewonnen: Wiebke Fritz. Bei ihrer ersten Marathon-Teilnahme in Berlin setzte die Lingenerin sogar noch einen drauf. Dabei ist sie in Sachen Laufen eher eine Spätstarterin.