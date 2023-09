Erster Sieg am achten Spieltag Wie Kreisliga-Schlusslicht Raspo Lathen eine Aufholjagd starten will Von Arne Feldmann | 27.09.2023, 12:12 Uhr Raspo Lathen holte aus der ersten sieben Spielen nur zwei Punkte. Foto: Lars Schröer up-down up-down

Zwei Unentschieden, fünf Niederlagen und den letzten Tabellenplatz als Quittung: Das gab es in den ersten sieben Spielen für Fußball-Kreisligist Raspo Lathen. Nach dem Fehlstart kam am vergangenen Sonntag die Erlösung: Durch einen 2:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten SC BW Papenburg II holten die Lathener den ersten Saisonsieg. Trainer Christian Rosen erklärt, wie der Saisonstart zustande kam und wie seine Mannschaft eine Aufholjagd starten will.