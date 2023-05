Luca Prasse – hier im Trikot der Profis im Spiel gegen den VfB Oldenburg – traf in der U19-Partie gegen RW Essen zweimal. Foto: Picturepower up-down up-down Zweiter Sieg im zweiten Spiel Wie die Profis: U19 des SV Meppen gewinnt gegen RW Essen Von Sportredaktion | 11.05.2023, 10:02 Uhr

Mit 2:0 hat der SV Meppen in der 3. Liga am Samstag (7. Mai) RW Essen besiegt, vier Tage später zog der Nachwuchs nach: Am Mittwochabend (10. Mai) schlug die U19 des SVM zu Hause RW Essen mit 3:2.