Im Jahresrückblick bedauerten Sportwart Dieter Benen (Nordhorn) und der Vorsitzende Bernd Lögering (Laxten), dass der Bezirk Weser-Ems nach dem Rückzug von BW Langförden nicht mehr in der Herren-Regionalliga vertreten ist. In der Damen-Regionalliga ist dies seit zwei Jahren der Fall.

Im Herrenbereich gibt es kaum Staffeln mit Überhang, die Damenstaffeln erreichen längst nicht immer die Sollstärke von zehn Mannschaften. Rückläufig ist die Zahl der weiblichen Aktiven, was sich negativ auf Meisterschaften und Ranglisten auswirkt. Mit dem TuS Aschendorf ist eine weitere Abteilung von der Bildfläche verschwunden.

Im Nachwuchsbereich ist der Bezirk Braunschweig führend in Niedersachsen, Weser-Ems hat im vergangenen Jahr jedoch stark aufgeholt. Vor allem Finja Hasters (Union Meppen) hat sich in ihrer Altersklasse in der Landesspitze etabliert. Bei den Mini-Meisterschaften hat die Zahl der Ortsentscheide stark abgenommen. In dieser Saison hat es kein Aktiver aus dem Bezirk Weser-Ems zum Bundesentscheid geschafft.

Konstant ist die Beteiligung beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Eine immer größere Resonanz erfährt der Rundlauf-Team-Cup für Schulen, weil durch die Anwesenheit vieler Klassen immer eine Riesenstimmung in den Hallen herrscht. Der Landes-Stützpunkt Osnabrück arbeitete zuletzt mit einem Honorar-Trainer, der im August aber durch einen hauptverantwortlichen Ausbilder ersetzt werden soll.

Nicht unerheblich sind einige Regeländerungen: In der kommenden Spielzeit wird der lizenzierte Pflicht-Schiedsrichter für jeden Verein durch einen sogenannten Wettspiel-Ordnungscoach (WO-Coach) ersetzt. Dieser soll mehr Regelwissen in die Abteilung bringen. Jugendspieler können künftig auch kurzfristig während der Saison die Spielberechtigung für Damen- und Herrenmannschaften bekommen, müssen aber entsprechend der Spielstärke eingereiht werden. Die Strafgebühren für das Nichtantreten in einem Punktspiel wurden auf Landesebene empfindlich erhöht.

Kritik gab es an der Homepage des Bezirksverbandes, die nur selten aktualisiert werde. Der Vorstand stellte eine generelle Erneuerung in Aussicht.