Tausende Werder-Fans säumten am Sonntag den Osterdeich und die Innenstadt. FOTO: imago images / Nordphoto Was die WM 2014 damit zu tun hat Werder Bremen feiert Aufstieg auf Truck aus dem Emsland Von Dieter Kremer | 19.05.2022, 15:43 Uhr

Grün-weiße Glückseligkeit in Bremen: Der SV Werder Bremen ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Gefeiert wurde auf einem Fahrzeug aus dem Emsland. Zwei Tage später tauchte es überraschend in Werlte auf.