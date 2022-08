Der Ball rollt am Wochenende wieder in der Fußball-Kreisliga Emsland. FOTO: Picturepower up-down up-down Start am Wochenende Was ist neu in der Fußball-Kreisliga Emsland? Von Jonathan Lübbers | 03.08.2022, 12:40 Uhr

Am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga Emsland in die neue Spielzeit 2022/23. Was hat sich getan?