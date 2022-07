Rückschau halten war eine Sache, der Blick in die Zukunft der Sportjugend Emsland aber noch wichtiger. „Jetzt seid ihr gefragt“, forderte die SJE-Vorsitzende Silvia Hagen die Delegierten auf, sich Gedanken zur zukünftigen Arbeit des Vorstandes und der Sportjugend zu Themenschwerpunkten wie „Herausforderungen/Probleme“ und „Anregungen/Impulse“ zu machen. Die auf Karten gesammelten Aussagen, Wünsche und Anregungen fasste Hagen anschließend zu Schwerpunkten zusammen. Unter den Nägeln brennen würden danach die Themen „Präventionsarbeit“, „Politik und Leistungssport“, „Ehrenamt in Konkurrenz zu professionellen Anbietern“, „Ehrenamtliche gewinnen und binden“ sowie „Vereine im Ganztagsschulbetrieb“. Die Hausaufgaben für den SJE-Vorstand bis zur nächsten Vollversammlung sind also gestellt.

Der Vorstand und seine Referenten sind über jede Person froh, die ihnen bei der Bewältigung der Aufgaben zur Hand geht. Wim Hakkenes, Referent Leistungssport, untermauerte den Aufruf nach Hilfen so: „Es wartet viel Arbeit auf uns. Wir müssen 40000 Jugendliche und Kinder im Emsland zu Weltmeistern machen.“ Steinmann legte allen Vereinen daraufhin ans Herz: „Geht in den Ganztagsbetrieb der Schulen, sonst habt ihr heute schon verloren“. Eine Untersuchung in Nordrhein-Westfalen habe als Ergebnis gezeigt, dass Vereine, die nicht in die Schulen gehen, Mitglieder verlieren. Silvia Hagen stellte noch einmal besonders das Ehrenamt heraus. „Das ist zwar ein Dauerbrenner, aber wir müssen die Betriebe überzeugen, dass das, was Jugendliche ehrenamtlich leisten, auch für den Betrieb in vielfacher Hinsicht profitabel ist.“

Gut vorbereitet ging der Vorstand der SJE in die Neuwahlen. Wie schon die Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr einstimmig ausfiel, genauso einstimmig gingen die beiden Wahlvorgänge zum Vorstand über die Bühne. Silvia Hagen führt weiterhin die SJE als Vorsitzende. Stephanie Krone wurde als stellvertretende Vorsitzende im Amt bestätigt. Als Beisitzer für die Position Schriftführer/Öffentlichkeitsarbeit rückt Theresa Hanekamp für Rita Foppe in den Vorstand. Neu in dem Gremium ist auch die Besitzerin Präventionsarbeit Sina Selter. Wiedergewählt wurden Stefan Deters (Ferienfreizeiten), Kristina Hanekamp (Kletterlehrgänge), Christina Tautfest (Trendsportarten) und Wim Hakkenes (Leistungssport). Unbesetzt blieb das Amt des Jugendsprechers. Die bisherige Inhaberin Anna Rolfes steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ausgeschieden als Beisitzer ist auch Franz Janßen.