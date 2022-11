Libera Lia-Marie Lögers nimmt einen Ball vor den Augen ihre Speller Teamkolleginnen an. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Volleyball-Regionalliga Richtungsweisendes Derby: SV Union Lohne empfängt SC Spelle-Venhaus Von Sven Stahmann | 04.11.2022, 10:38 Uhr

Für die Regionalliga-Volleyballerinen des SC Spelle-Venhaus steht am Samstagabend das dritte Derby in Folge an. Der SV Union Lohne freut sich auf ein richtungsweisendes Spiel. Wer gewinnt, kann sich erstmal von den Abstiegsrängen entfernen.