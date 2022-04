Können Spelle-Venhaus oder Lohne den Sieg erringen? FOTO: imago images/Nordphoto Weibliche U18 in Aligse Volleyball: Spelle und Lohne kämpfen um Teilnahme an Deutscher Meisterschaft Von Henning Harlacher | 01.04.2022, 14:30 Uhr

Für die weiblichen U-18-Teams des SC Spelle-Venhaus und SV Union Lohne stehen am Wochenende die Nordwestdeutschen Meisterschaften an. In der Verbandsliga ist Union Lohne II gleich doppelt gefordert.