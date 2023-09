Saisonziel Klassenerhalt Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus starten gegen Braunschweig in neue Saison Von Sportredaktion | 28.09.2023, 17:56 Uhr Die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus schlagen in dieser Saison wieder in der Regionalliga auf. Foto: Olaf Pankalla up-down up-down

Die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus schlagen in der anstehenden Spielzeit 2023/2024 in der Regionalliga auf. Die Mannschaft von SCSV-Trainer Stefan Jäger startet am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 11.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den USC Braunschweig in die neue Saison.