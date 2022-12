Union Lohne verpasste Punkte. Foto: imago images/Zink up-down up-down Nur Union Lohne im Einsatz Volleyball-Regionalliga: Warum auch Raspo Lathens Heimspiel ausfiel Von Dieter Kremer | 13.12.2022, 15:57 Uhr

Zwei Absagen standen in der Volleyball-Regionalliga bereits frühzeitig fest. Am Ende fand am Wochenende auch die Heimpartie von Raspo Lathens Frauen nicht statt. Im einzigen Duell des Spieltags stand Union Lohne auf dem Feld.