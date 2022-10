Das Regionalliga-Team des SV Union Lohne. Coach Harald Nüsse fehlt auf dem Foto. Foto: SV Union Lohne up-down up-down Drei Spiele am Wochenende Frauen-Volleyball-Regionalliga: Volles Startprogramm für SV Union Lohne Von Sven Stahmann | 07.10.2022, 15:00 Uhr

Die Volleyball-Frauen des SV Union Lohne stehen zum Start in die Regionalliga-Saison vor einem anstrengenden Wochenende. Bevor die Liga erst am Sonntag für die Lohnerinnen beginnt, müssen sie doppelt im Pokal ran. Coach Harald Nüsse kann zwar nicht dabei sein, erklärt aber, wie der SV die Saison bestreiten will.