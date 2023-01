Im 10. Spiel soll der erste Sieg für Lathen her. Foto: Picturepower up-down up-down Heimspiel in der Regionalliga Nordwest Volleyball: Erster Sieg für Raspo Lathen gegen den Oldenburger TB? Von Dieter Kremer | 13.01.2023, 13:15 Uhr

In der Volleyball-Regionalliga sind am Samstag alle vier Frauenteams aus der Region im Einsatz. Aber nur der SV Raspo Lathen schlägt in eigener Halle auf.