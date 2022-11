Die Volleyballerinnen von Raspo Lathen um Trainerin Maike Pabst (links) und Betreuerin Doris Abheiden (rechts). Foto: Raspo Lathen up-down up-down Heimauftritt gegen USC Braunschweig Volleyball-Regionalliga: Schafft Raspo Lathen den ersten Sieg? Von Dieter Kremer | 18.11.2022, 14:57 Uhr

Noch ohne Punktgewinn sind die Volleyballerinnen des SV Raspo Lathen in der aktuellen Regionalliga-Saison. Sonntag startet der Aufsteiger daheim den nächsten Anlauf. Leschede, Lohne und Spelle treten in fremden Hallen an.