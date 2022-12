Lathen empfängt den VC Osnabrück. Foto: Picturepower up-down up-down Heimauftritt für Raspo Lathen Volleyball-Regionalliga: Warum das Spelle-Spiel abgesagt wird Von Dieter Kremer | 09.12.2022, 11:19 Uhr

Die Grippewelle wirbelt den Spielplan durcheinander: Nur zwei von vier Frauenteams aus der Region treten am Wochenende in der Volleyball-Regionalliga an.