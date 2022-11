Lathen fährt zum FC Leschede, während Spelle ein Heimspiel austrägt. Foto: Lars Schröer up-down up-down Samstag Derby in eigener Halle Volleyball-Regionalliga: Leschede will Lathen nicht unterschätzen Von Dieter Kremer | 25.11.2022, 14:18 Uhr

Eine kurzfristige Pause mussten Lathens Frauen zuletzt in der Volleyball-Regionalliga einlegen. Am Samstag treten sie beim FC Leschede zum Derby an. Auch Spelle und Lohne sind gefordert.