Die Fans in Lathen und Leschede können sich auf Heimspiele freuen. Foto: Werner Scholz Freies Wochenende für Spelle Volleyball-Regionalliga: Heimpremiere für Lathen und Leschede Von Dieter Kremer | 30.09.2022, 19:21 Uhr

2. Spieltag in der Regionalliga für die Volleyballerinnen aus der Region: Während Union Lohne erst in einer Woche sein erstes Spiel austrägt und Spelle erst in zwei Wochen wieder aufläuft, bestreiten die beiden Aufsteiger FC Leschede und Raspo Lathen ihre Heimpremiere.