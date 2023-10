Nachdem Leschede den ersten Satz verloren und auch im zweiten Durchgang zunächst zurückgelegen hatte, bewies der FCL mentale Stärke und kämpfte sich zurück. Insbesondere durch druckvolle Aufschläge und durch einige gute Block- und Angriffsaktionen erspielten sich die Gastgeberinnen einen deutlichen Vorsprung und sicherten sich so den Satz mit 25:15.

FC Leschede sichert sich im vierten Satz einen Punkt

Der dritte Satz startete wie der erste Satz erneut sehr ausgeglichen. Jedoch überzeugte Leverkusen mehr, sodass Leschede den dritten Durchgang mit 19:25 verlor. Der FCL nahm sich vor, aus dem Spiel nicht ohne Punkte herauszugehen. Im vierten Satz schenkten sich beide Teams nichts. Am Ende zeigte Leschede mehr Konsequenz und erarbeitete sich aus der Annahme heraus einige Bälle, die sie in direkte Punkte verwandelten und sich durch das 25:21 einen Punkt sicherten.

So musste eine Entscheidung im fünften Satz her. Allerdings schien beim FCL etwas die Luft raus zu sein. Leverkusen setzt sich schnell ab und die Leschederinnen machten zu viele Fehler, sodass sie den Rückstand nicht mehr aufholten und am Ende den Satz mit 8:15 und das Spiel mit 2:3 verloren.

SC Spelle-Venhaus und SV Union Lohne siegen zum Auftakt

In der Regionalliga feierten der SC Spelle-Venhaus und der SV Union Lohne jeweils Auftaktsiege. Der SCSV gewann sein erstes Spiel gegen USC Braunschweig mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:11) und zeigte dabei eine durchgängig konstante Leistung. Vor mehr als 200 Fans drehten die Spellerinnen in den ersten beiden Sätzen einen Rückstand und gingen mit einer 2:0-Satzführung in den dritten Durchgang. Darin steigerte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger noch einmal, sodass der dritte Satz deutlich an den SCSV ging. „Wir haben Braunschweig mit einer tollen, weil sehr konzentrierten und konstanten Teamleistung geschlagen“, sagte Jäger. Der USC habe nicht ansatzweise das gezeigt, was in ihm stecke. „Es haben zu viele Leute gefehlt. Dennoch: Drei Punkte auf der Habenseite sind für uns entscheidend.“

Ebenfalls drei Zähler auf dem Punktekonto hat Lohne. Der SV Union besiegte den TuS Zeven mit 3:2 (24:26, 20:25, 25:12, 25:21, 15:11) und drehte dabei einen 0:2-Satzrückstand in einen Heimsieg.