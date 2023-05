Schaffen die Volleyballerinnen des FC Leschede nach dem Vizemeistertitel nun auch noch die Relegation? Foto: Pia Elfert up-down up-down Relegation am 5. und 7. Mai Volleyball-Frauen des FC Leschede spielen um Aufstieg in die 3. Liga Von Sportredaktion | 01.05.2023, 13:00 Uhr

Das wäre der größte Erfolg für die Erste Mannschaft in der Vereinsgeschichte des FC Leschede: Die Volleyballerinnen können nach dem Vizemeistertitel auch noch den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Gegner in der Relegation ist TVA Hürth.