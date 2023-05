500 Zuschauer kamen am Freitag zum Hinspiel. Foto: Picturepower up-down up-down Volleyballerinnen schlagen TVA Hürth FC Leschede Relegationssieger: Aber Aufstieg in 3. Liga noch unklar Von Martin Glosemeyer | 08.05.2023, 11:10 Uhr

„Die Mädels haben es gerockt“, war Leschedes Trainer Jörg Alsmeier stolz auf seine Truppe. Die Volleyballerinnen des FC 47 Leschede haben am Wochenende zwar alles für den Aufstieg in die 3. Liga getan. Doch trotz des Erfolges in der Relegation ist er noch nicht sicher.