Sportlerin unterwegs Warum sich die Emsbürenerin Lina Alsmeier auf die Europameisterschaft freut Eine Kolumne von Lina Alsmeier | 16.08.2023, 13:51 Uhr Lina Alsmeier spielt bei der Volleyball-EM für die deutsche Nationalmannschaft.

Die Emsbürener Volleyball-Nationalspielerin Lina Alsmeier startet am Donnerstag, 17. August 2023, mit dem Auftaktspiel gegen Griechenland in die Gruppenphase der Europameisterschaft. Die 23-Jährige berichtet im EM-Blog von der Turniervorbereitung, von ihren Zielen und, warum sie sich vor allem auf die Gruppenphase in Düsseldorf freut.