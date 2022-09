Siegreich in der Mannschaftswertung der U 16: Hannah-Sophie Nannen, Mayra Wessels, Mara Hermes, Mieke Wübben und Katharina Jansen (von links nach rechts) von der LG Emstal Dörpen. Foto: Hannes Zumsande up-down up-down Im Werlter Brökersfehn-Stadion Vierkampf: Emsländische Leichtathleten dominieren Regionsmeisterschaften Von Annette Jüngerink | 08.09.2022, 11:59 Uhr

Nach drei Jahren war am vergangenen Samstag das Stadion am Brökersfehn in Werlte endlich wieder einmal Austragungsort einer Leichtathletikveranstaltung. Im Vierkampf wurden die Regionsmeister und Kreismeister ermittelt. 170 Leichtathleten nahmen daran teil.