VfL dreht 0:2 Herzlake und Freren gewinnen mal wieder in der Fußball-Bezirksliga Von Jonathan Lübbers | 23.10.2022, 19:54 Uhr

Vor dem 14. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga waren sowohl der VfL Herzlake als auch die SG Freren acht Spiele in Folge sieglos. Am gestrigen Sonntag konnten beide Teams wieder eine Partie für sich entscheiden. So endeten die Bezirksliga-Spiele am Wochenende.