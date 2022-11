Der VfL Emslage gewann im Topspiel gegen den SV RW Heede mit 4:2. Symbolfoto: Lars Schröer up-down up-down Germania vergibt Matchball Fußball-Kreisliga: VfL Emslage gewinnt Staffelmeisterschaft Von Jonathan Lübbers | 13.11.2022, 20:12 Uhr

Seine bisher sehr starke Saison in der Fußball-Kreisliga gekrönt hat am Wochenende der VfL Emslage. Mit 4:2 gewann das Team im Topspiel gegen den aktuell zweitplatzierten SV Rot-Weiß Heede und krönte sich so zum Staffelmeister in der Staffel B.