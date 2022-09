Werltes Torwart wird am Mittwoch nicht zwischen den Pfosten stehen (Symbolbild). Foto: Dieter Kremer up-down up-down Noch am Spieltag operiert Verletzt ins Krankenhaus: So geht es den Bezirksliga-Fußballern Von Jonathan Lübbers | 20.09.2022, 15:07 Uhr

Von einer Reihe von Verletzungen überschattet wurde am Sonntag der 8. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Während zwei Spieler aus dem Emsland das Krankenhaus wieder verlassen konnten, musste der dritte noch am Abend operiert werden.