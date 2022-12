Die Lohner waren schon im ersten Satz hart gefordert. Loreen Poll am Emlichheimer Aufschlag zwang das Gäste-Trainerteam zu zwei Auszeiten- Die Gastgeberinnen bauten die Führung von 5:4 auf 13:4 aus. Der Wechsel von Fenja Brink in den Annahmeriegel brachte mehr Stabilität in die Lohner Annahme. Mit der Einwechselung der Jüngsten im Kader, Merle Alken, verkürzten die Gäste den Abstand bis zum Satzende noch auf fünf Punkte (25:20).

Mehr Informationen: Aufstellung Union Lohne größer als Größer als Zeichen Union Lohne: Eva Stevens, Sarah Korte, Linda Frese, Jennifer Beel, Sophia Hofschröer, Merle Alken, Lara Kretschmann, Johanna Muntel, Johanna Nöhring, Celine Beel, Merle Gossling, Fenja Brink

Im zweiten Satz bis zum 13:14 mitgehalten

Im zweiten Durchgang hielt Union Lohne bis zum 13:14 gut mit, ließ Emlichheim aber noch deutlich davonziehen (25:18). Im dritten Satz erarbeitete sich der SCU von Beginn an eine deutliche Führung von bis zu zehn Punkten – und Lohne ergab sich (25:17). Auch die zahlreichen mitgereisten Fans hatten sich mehr von dem Abend versprochen.

Vom Ergebnis enttäuscht

„Emlichheim war sehr stabil in allen Elementen, da kann man verlieren. Über das Wie werden wir aber noch zu sprechen haben,“ erkannte Trainer Harald Nüsse die Überlegenheit der Emlichheimerinnen an. „Uns ist die Lockerheit abhanden gekommen, und wir haben den Kampf, den es im Derby braucht, nicht angenommen“, war Co-Trainerin Martina Lambers an ihrer früheren Wirkungsstätte vom deutlichen Ergebnis enttäuscht.