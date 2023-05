Es war kein besonders gutes Spiel, das der SV Meppen II gegen den SV Wilhelmshaven zeigte, aber es war effizient: 4:1 siegte die U23. Foto: Lars Schröer up-down up-down Keine Ausschreitungen bei 4:1-Erfolg über Wilhelmshaven Ungefährdeter Sieg für U23 des SV Meppen im Verfolgerduell Von Marius Keiser | 07.05.2023, 12:56 Uhr

Auch der drittplatzierte SV Wilhelmshaven kann den Lauf des SV Meppen II in der Fußball-Landesliga nicht stoppen. 4:1 gewann der Zweite am Samstag (6. Mai) und bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenführung.