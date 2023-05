Die A-Junioren des SV Meppen treffen in der DFB-Sonderspielrunde auf Bundesliga-Nachwuchs. Foto: Lars Schröer up-down up-down A-Junioren schnuppern Bundesliga-Atmosphäre U19 des SV Meppen reist nach Ingolstadt Von Sportredaktion | 04.05.2023, 19:00 Uhr

Früh aufstehen heißt es für die A-Junioren des SV Meppen am Freitag, 5. Mai: In der DFB-Sonderspielrunde müssen sie in Ingolstadt ran.