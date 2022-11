Kann die U19 des JLZ Emsland (hier gegen Berliner AK) in der A-Junioren-Bundesliga weiter überraschen? Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down U17 gegen Ligaprimus U19 des JLZ Emsland freut sich auf Heimspielkracher gegen Werder Bremen Von Sven Stahmann | 11.11.2022, 14:39 Uhr

Auf zwei echte Knaller freuen sich die Junioren des JLZ Emsland in der Bundesliga. Die U19 empfängt den SV Werder Bremen, die U17 den Ligaprimus VfL Wolfsburg. Die C-Junioren treten in Osnabrück im Derby an und die B-Juniorinnen des SV Meppen wollen weiter nach oben.