Landesliga: U 23 des SV Meppen trifft auf heimstarkes GW Firrel Von Marius Keiser | 10.09.2022, 16:00 Uhr

Die U 23 des SV Meppen komplettiert seine englische Woche am Sonntag um 15 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei GW Firrel. Nach dem Pokalspiel am Mittwoch geht es bei der Rückkehr in den Ligaalltag gegen einen direkten Tabellennachbarn.