Die U 17 des JLZ Emsland muss beim bisher ungeschlagenen Hamburger SV ran. Spielpause für die U 19 U 17 des JLZ Emsland erwartet in Hamburg „einen echten Brocken" Von Sven Stahmann | 09.09.2022, 15:06 Uhr

Mittlerweile sind alle emsländischen Jugend-Mannschaften in ihre Saisons gestartet. Am kommenden Wochenende stehen die nächsten schwierigen Aufgaben an – nur die U 19 des JLZ Emsland legt schon die erste Pause ein.