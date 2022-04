„Das ist einfach unglaublich“, platzte es gleich mehrfach aus Stamereilers am Rande des Vierecks heraus. Richterin und Kommentatorin Irene Schweckendieck hatte kaum Worte für die technische und künstlerische Ausführung der Hövener. „Ihr habt einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad ausgeführt, immer aufrecht und geschmeidig im Sitz. So etwas haben wir noch nicht gesehen.“ Für die Reiterinnen zahlte sich in Lingen die Kontinuität aus. Seit zwei Jahren trainieren und siegen sie in Mannschaftswettbewerben. In dieser Zeit wurde, bedingt durch Krankheit, einmal eine Reiterin ausgetauscht.