„Wenn wir oben angreifen wollen, sollten wir zu Hause gewinnen“, sagt Frank Geers, Teammanager der Harener, vor dem vierten Saisonspiel. Der TuS, der gegen Bremen personell aus dem Vollen schöpfen kann, ist mit einem Sieg (35:28 in Heidmark), einem Remis (28:28 in Aurich) und einer Niederlage (28:34 gegen Oldenburg) in die Saison gestartet und befindet sich im Tabellenmittelfeld auf Platz acht.

Bremen startet mit drei Niederlagen

Dagegen verloren die Bremer ihre ersten drei Spiele in der neuen Saison allesamt, auch wenn es gegen den SV Beckdorf (34:35), den TV Oythen (24:25) und gegen den TuS Rotenburg (35:37) immer knapp zuging. „Bremen ist überhaupt nicht gut in die Saison gestartet“, sagt Geers. „Sie haben immer eine junge und sehr gut ausgebildete Mannschaft. Aber es ist immer auch eine Wundertüte.“

Haren will sich auf eigene Stärken besinnen

Die Harener wollen sich nun im zweiten Heimspiel auf sich besinnen. „Wir müssen unsere Stärken auf die Platte bringen und wollen zu Hause nachlegen, damit wir den Saisonstart so gestalten, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt der TuS-Teammanager.