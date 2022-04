„Alle sind da, alle sind fit“, stellte der Trainer zufrieden fest. Er habe gesehen, dass die Spieler auch in der Sommerpause gut gearbeitet, also ihre Hausaufgaben gemacht hätten.

Bei der Vormittagseinheit im Kraftraum fehlten die beruflich verhinderten Björn Buhrmester und Dennis Bartels sowie der einzige Neuzugang Frank Schumann. Das Trio stieß erst am späten Nachmittag im Euregium dazu.

Der 33-jährige Schumann war zuletzt für Hamm aktiv. Nach der Saison 2011/2012 kehrte der Abwehrspezialist mit seiner aus Nordhorn stammenden Frau Doreen und Sohn Noah in die Grafschaft zurück. Hier hat er seine Verletzung auskuriert und seit Anfang 2013 zumeist einmal in der Woche mit der Mannschaft Bültmanns, in die er sich sofort gut integriert fühlte, trainiert.

Der Rückraumspieler hatte geplant, nach Nordhorn zurückzukommen. Schumann arbeitet für eine Softwarefirma in Salzbergen. Jetzt will der 1,94 Meter lange Handballer mit Nordhorn-Lingen durchstarten.

„Die HSG ist eine Herzensangelegenheit für mich. Hier habe ich die vier schönsten Jahre meiner Karriere verbracht, und mit meiner Rückkehr schließt sich ein Kreis für mich. Jetzt bin ich heiß darauf, hier noch einmal richtig Gas zu geben!“

Bültmann freut sich über die Rückkehr Schumanns: „Frank wird uns mit seiner Erfahrung und seiner körperlichen Präsenz besonders in der Abwehr enorm helfen“, ist er sicher.