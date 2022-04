In der Herrenklasse hatte Patrick Kämper (TV Meppen), der mit 19 Jahren noch zu den jüngeren Spielern gehörte, einen guten Tag erwischt. In der Gruppenphase hatte der Emsländer keinerlei Probleme. Gefordert wurde der amtierende Kreismeister erstmals in der Zwischenrunde. Unglücklich agierte er gegen den späteren Sieger Christopher Imig (TV Hude), dem er sich im Entscheidungssatz beugen musste.