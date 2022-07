Doppeltorschütze gegen Mesum: Torben Stegemann (rechts). (Archivfoto) FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Zwei Doppeltorschützen 7:2 gegen Mesum: SC Spelle-Venhaus feiert Testspielsieg Von Dieter Kremer | 08.07.2022, 09:45 Uhr

Die Oberligafußballer des SC Spelle-Venhaus knüpfen nahtlos an den Auftritt beim Blitzturnier in Biene an. Im ersten Testspiel vor eigener Kulisse haben sie den Westfalenligisten SV Mesum abgefertigt.