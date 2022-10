SVM-Coach Tobias Bartels erklärt: „Wir haben in der Chancenverwertung zugelegt.“ Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Többen und Ideler verletzt Fußball-Landesliga: SV Meppen II will sich weiter oben festsetzen Von Maik Stönner | 15.10.2022, 12:30 Uhr

Vor heimischer Kulisse fühlen sich die Landesliga-Aufsteiger vom SV Meppen II einfach wohl. Aus ihren fünf Heimauftritten holte die U23 13 Punkte bei 20:6 Toren. Genau so erfolgreich soll es auch am Sonntag ab 15 Uhr weitergehen, wenn auf dem Kunstrasenplatz an der Hänsch Arena der SV Bad Rothenfelde zu Gast sein wird.