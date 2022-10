SV Meppen II gewinnt in der Fußball-Landesliga bei BW Hollage klar und deutlich mit 6:1. Foto: Lars Schröer up-down up-down „Vielleicht zu hoch“ Fußball-Landesliga: Effektives SV Meppen II besiegt BW Hollage 6:1 Von Marius Keiser | 09.10.2022, 19:13 Uhr

Die Drittligareserve des SV Meppen reiste am Sonntag zum zweiten Fußball-Landesliga-Aufsteigerduell in Folge zu BW Hollage. Dort ließ das Team von Trainer Tobias Bartels nichts anbrennen. Am Ende gewannen die Emsländer souverän mit 6:1.