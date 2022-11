Simon Többen (rechts in der Luft) kann wieder für den SV Meppen II auflaufen. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Hebbelmann zurück im Training Landesligist SV Meppen II setzt gegen VfL Oythe auf Heimstärke Von Marius Keiser | 04.11.2022, 08:06 Uhr

Die Heimstärke bewahren will Fußball-Landesligist SV Meppen II am Wochenende. VfL Oythe ist am Samstag zu Gast bei der Drittligareserve.