Wie im Viertelfinale gegen den SV Bevern wollen die Spieler des SV Meppen II im Pokal auch über Friesoythe einen Sieg bejubeln. Foto: Lars Schröer Macht es die U23 wie Papenburg 2018? SV Meppen II empfängt Friesoythe im Pokalhalbfinale Von Marius Keiser | 16.05.2023, 17:12 Uhr

Die Landesliga-Fußballer des SV Meppen II haben in diesem Kalenderjahr einen Lauf, egal in welchem Wettbewerb. In der Liga geht es in den Saisonendspurt, im Bezirkspokal empfängt der SVM am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr den SV Hansa Friesoythe zum Halbfinale. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des SVM.