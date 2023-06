Trauer bei den Spielern des SV Holthausen-Biene nach dem bitteren Saisonfinale (Archivfoto). Foto: Lars Schröer up-down up-down Trainer Wolfgang Schütte schaltet im Urlaub ab SV Holthausen-Biene: Noch immer Katerstimmung nach dem verpatzten Aufstieg Von Jacob Alschner | 14.06.2023, 13:30 Uhr

Eineinhalb Wochen ist es her, dass der SV Holthausen Biene in einem bitteren Saisonfinale den Oberliga-Aufstieg gegen den SV Meppen II knapp verpasste. Seitdem herrscht Tristesse in Lingen, wie Trainer Wolfgang Schütte berichtet.