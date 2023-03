High Five: Seit Beginn der Spielzeit dominiert SV Concordia Emsbüren die Kreisliga im Emsland. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down Zwei Teams dominieren die Kreisliga Emsland Nur noch Testspiele für Concordia Emsbüren und VfL Emslage? Von Jonathan Lübbers | 30.03.2023, 16:48 Uhr

Acht Spieltage stehen in der laufenden Saison in der Fußball-Kreisliga im Emsland noch an. Zwei Vereine dominieren, doch für einige Teams, etwa Listrup, geht es in den kommenden Wochen um viel.