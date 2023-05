Zu oft ist der Haselünner SV in dieser Bezirksliga-Saison hinterher gelaufen, am 14. Mai könnte der Abstieg vorzeitig besiegelt werden. Foto: Picturepower up-down up-down Zahl der Abstiegsplätze wird wohl reduziert Steigt der Haselünner SV vorzeitig aus der Bezirksliga ab? Von Jonathan Lübbers | 11.05.2023, 17:02 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga bahnt sich am Wochenende die erste Entscheidung der Saison an. Mit etwas Pech könnte der Haselünner SV am 31. Spieltag vorzeitig als Absteiger feststehen. Dabei wird die Anzahl der Abstiegsplätze in dieser Saison wahrscheinlich reduziert.