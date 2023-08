Vier Tage vor der Geburt seiner Tochter ritt Maurice Tebbel noch durch das Aachener Springstadion. Foto: imago/Ulrich Hufnagel up-down up-down Tochter wird in Aachen geboren Springreiter Maurice Tebbel sportlich und privat im Glück Von Christoph Schillingmann | 02.08.2023, 17:40 Uhr

Aktuell weilt Maurice Tebbel beim internationalen Springturnier in Pinneberg. Für den Springreiter aus Emsbüren läuft es sportlich in dieser Saison. Hinzu kam Anfang Juli das private Glück mit der Geburt von Tochter Mila, die an einem besonderen Reitsportort geboren wurde.