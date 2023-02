Registrierung: Alle NOZ-Artikel und somit auch alle Abstimmungen für die Sportlerwahl im Emsland liegen hinter der Bezahlschranke (Paywall). Das heißt aber nicht, dass man automatisch NOZ-Abonnent sein muss, um seine Stimme abzugeben. Grundsätzlich reicht eine Registrierung als Nutzer auf noz.de aus, um abstimmen zu können. Nach der Registrierung sind die ersten fünf Artikel kostenfrei für Sie zu lesen. Wenn man seine Frei-Artikel verbraucht hat, muss man Abonnent werden, damit man weiter abstimmen kann. Im DigitalBasis-Abo gibt es zunächst einen Probemonat. Alle Informationen zu unseren Digital-Abos finden Sie hier.

Telefon: Wer kein Abo abschließen will und trotzdem abstimmen möchte, kann telefonisch für seinen Favoriten voten. Einfach die Nummer 01378 22703287 und die jeweilige Endziffer für seinen Favoriten (Kosten: 0,50 Euro/Anruf) wählen.

Wer ist nominiert? Bei den Nachwuchssportlern stehen Leichtathlet Thorben Finke, Bogenschütze Mathias Kramer und Leichtathletin Paula Terhorst zur Wahl. In der Rubrik Mannschaft des Jahres dürfen sich die Bundesligafrauen des SV Meppen, die Oberligamänner von Blau-Weiß Papenburg und die B-Junioren des JLZ Emsland Hoffnungen auf den Sieg machen. Und als Sportpersönlichkeit sind die Schwimmerin Nicole Heidemann, der Motorsportler Josef Hukelmann und die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski nominiert.

Mehr Informationen: So kann telefonisch abgestimmt werden: größer als Größer als Zeichen Kandidaten und Endziffern Nachwuchssportler

01 - Thorben Finke

02 - Mathias Kramer

03 - Paula Terhorst Mannschaft

04 - Fußballerinnen SV Meppen

05 - Fußballer Blau-Weiß Papenburg

06 - B-Jugend-Fußballer JLZ Emsland Persönlichkeit

07 - Nicole Heidemann

08 - Josef Hukelmann

09 - Julia Krajewski Jedem Sportler ist eine Endziffer zugeteilt. Wer per Telefon teilnehmen will, wählt einfach die Nummer 01378 22703287 und die jeweilige Endziffer für seinen Favoriten. Wollen Sie zum Beispiel für Paula Terhorst anrufen, dann wählen Sie die Nummer 01378 22703287-03 (Kosten: 0,50 Euro/Anruf). Bei Josef Hukelmann mit der Nummer 08 ist es analog die Nummer 01378 22703287-08. Sie können bis zum 12. März, 23:59 Uhr abstimmen. Verlagsmitarbeiter sowie Mitarbeiter von NOZ MEDIEN und angeschlossener Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie oft kann man abstimmen? Die Nutzer können online pro Kategorie jeden Tag einmal ihre Stimme abgeben. Bekanntermaßen gibt es drei Kategorien: Nachwuchssportler, Mannschaft und Persönlichkeit des Jahres.

Wie lange läuft die Abstimmung? Sie hat am 9. Februar 2023 begonnen, dauert 32 Tage und endet am 12. März 2023 (um 23.59 Uhr). Stimmen, die danach telefonisch abgegeben werden, werden nicht mehr gezählt. Auch die Online-Abstimmung endet dann.

Die Sport-Oscars werden am 20. März 2023 überreicht. Foto: Lars Schröer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wann gibt es die Ergebnisse? Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt am 20. März 2023 bei der Sport-Wirtschafts-Gala bei Boll Logistik in Emsbüren. Dort erhalten die drei Sieger ihre Sport-Oscars. Wer die meisten Stimmen erhalten hat, ist an dem Abend auch auf der Homepage der NOZ und am nächsten Morgen auch in der Zeitung zu lesen.

Kann man etwas gewinnen? Ja. Aus allen Teilnehmern der telefonischen Abstimmung werden am Ende 23 Gewinner ausgelost. 150 Euro gibt es für den ersten Preis, 100 Euro für den zweiten und 50 Euro für den dritten. 20 Gewinner erhalten vom Landkreis Buchpreise.