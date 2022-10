Nicht aufhalten lassen will sich der SV Holthausen Biene am Sonntag in Firrel. Foto: Lars Schröer up-down up-down Beide Gegner kennen sich gut Spitzenreiter SV Holthausen Biene mit Rückenwind nach Firrel Von Marius Keiser | 08.10.2022, 10:00 Uhr

Mit drei Siegen aus der englischen Woche tritt SV Holthausen Bienemit Rückenwird in Ostfriesland an. GW Firrel will die Serie der Emsländer an diesem Wochenende stoppen.