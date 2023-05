Die geschlossene Mannschaftsleistung war laut Biene-Trainer Wolfgang Schütte der Schlüssel zum späten Erfolg über GW Mühlen. Foto: Picturepower up-down up-down Landesliga: Biene bezwingt GW Mühlen 2:1 Spitzenreiter eiskalt: Holthausen Biene siegt in Nachspielzeit Von Marius Keiser | 03.05.2023, 22:14 Uhr

Fußball kann so grausam sein – oder wunderbar, je nach Perspektive. Landesliga-Spitzenreiter Holthausen Biene besiegte am Mittwochabend (3. Mai) mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit den SV GW Mühlen mit 2:1.